Revisori legali, domande entro il 28 settembre per gli esami rinnovati di Nicola Cavalluzzo









Con la pubblicazione del bando sulla Gazzetta ufficiale (serie speciale 4a –Concorsi ed esami – n. 65 del 29 agosto scorso) è iniziato l’iter per l’ammissione all’esame di idoneità professionale per l’esercizio della revisione legale. Il termine di presentazione della domanda via internet su www.revisionelegale.mef.gov.it, è fissato alle ore 23.59 del giorno 28 settembre 2023 (30° giorno dalla pubblicazione del bando).

È stata predisposta un’app che resterà accessibile sul sito della Ragioneria generale...