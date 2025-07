Riporto perdite, nuovi calcoli ma vincoli nei conferimenti aziendali

Il decreto fiscale in vigore dal 18 giugno scorso è intervenuto (articolo 2, Dl 84/2025) sul tema del riporto delle perdite nell’ambito delle operazioni straordinarie, toccando gli articoli 84, 172, 176 e 177-ter del Dpr 917/1986. Si tratta di un intervento che ha la peculiarità di introdurre modifiche con efficacia retroattiva, applicabili alle operazioni effettuate dal periodo d’imposta in corso al 18 giugno 2025. In questo senso il Dl 84/25 si pone in continuità con la revisione sistematica apportata...

