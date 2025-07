Usufrutto, stop alla doppia tassazione delle cessioni

Stop alla doppia tassazione delle cessioni di immobili quando siano separate nuda proprietà e usufrutto. Il decreto fiscale risponde, in maniera piuttosto esplicita, alle indicazioni fornite dall’agenzia delle Entrate con l’interpello n. 133/2025, appena un paio di mesi fa. In caso di perdita di ogni diritto reale sul bene da parte del cedente, infatti, la concessione di usufrutto sarà trattata, dal punto di vista fiscale, come un qualsiasi trasferimento di proprietà, con i relativi casi di non imponibilità...

