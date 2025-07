Transizione 4.0 e il paradosso della reportistica cartacea

Nel contesto della Transizione 4.0, la pretesa da parte di alcuni organi accertatori di ottenere una «adeguata e sistematica reportistica» esclusivamente in formato cartaceo appare in netta contraddizione con i principi fondanti del paradigma 4.0, basato su interconnessione, digitalizzazione e dematerializzazione. L’articolo analizza criticamente questa distorsione interpretativa, evidenziando come la normativa vigente (Circolare 4/E del 2017, Circolare 9/E del 2021) e le prassi tecniche più recenti...

