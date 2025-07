Cfc, il nuovo equilibrio tra normativa, Global minimum tax e adempimento collaborativo

Il Dl 84/2025 ha introdotto significative semplificazioni operative alla disciplina delle Controlled foreign companies , con particolare riferimento al coordinamento con la Global minimum tax e, in particolare, con la Qualified domestic top up tax (Qdmtt) e alle implicazioni operative per i gruppi multinazionali. Dopo una ricostruzione dell’evoluzione normativa e delle modifiche intercorse, il presente commento si sofferma sui nuovi criteri di allocazione della Qdmtt, per affrontare, infine, gli effetti in ambito Cfc di un eventuale ingresso nel regime di adempimento collaborativo conseguente all’adozione di un Tax Control Framework e le prospettive evolutive in termini di governance fiscale.