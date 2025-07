Auto a uso promiscuo, il nuovo regime fringe benefit secondo le Entrate

L’agenzia delle Entrate fornisce la propria interpretazione in relazione alla determinazione del fringe benefit da assoggettare ad imposizione in capo ai dipendenti che utilizzano promiscuamente l’auto aziendale. Le novità in vigore dal 1° gennaio 2025 hanno visto dapprima un intervento della legge di Bilancio 2025 e poi un “correttivo” da parte della legge di conversione del decreto Bollette. Le attese indicazioni della prassi dell’Amministrazione finanziaria, giunte il 3 luglio 2025, non paiono sempre rispettose della lettera della norma; inoltre, arrivano a tempo scaduto, considerando che la clausola di salvaguardia richiedeva l’assegnazione dell’auto entro il 30 giugno 2025. Vediamo le molteplici situazioni che possono verificarsi.