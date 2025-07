Imposta di successione, le modalità compilative per l’autoliquidazione

Per le successioni aperte a partire dall’1 gennaio 2025 l’imposta di successione dovrà essere liquidata direttamente dai soggetti obbligati al suo pagamento sulla base dei dati indicati nella dichiarazione di successione. Per guidare i contribuenti nel calcolo dell’imposta da indicare nel nuovo modello dichiarativo (approvato con provvedimento direttoriale del 13 febbraio scorso), l’agenzia delle Entrate ha messo a disposizione due tool sotto forma di fogli di calcolo (nonché una guida al loro utilizzo) a seconda che la compilazione della dichiarazione di successione avvenga tramite procedura web o software stand alone.

Cosa cambia per il contribuente

Il Dlgs 139/2024 è intervenuto nel testo unico delle Successioni e donazioni con il principio dell’autoliquidazione dell’imposta di successione.

In base a tale novità, per le successioni aperte a partire dal 1° gennaio di quest’anno (intendendosi per tali quelle in cui il decesso è intervenuto a partire dal 1 gennaio 2025) l’imposta di successione dovrà essere liquidata direttamente dai soggetti obbligati al suo pagamento sulla base dei dati indicati nella dichiarazione di successione. Il 13 febbraio...