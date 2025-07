Riporto delle perdite, nuovi limiti e regole di coordinamento

Il decreto 84/2025 ha introdotto alcune modifiche alla disciplina del riporto delle perdite fiscali, intervenendo sulle regole già modificate dal Dlgs 192/2024. Le principali novità riguardano una semplificazione nel calcolo, nei casi in cui le suddette perdite siano parametrate al “valore economico” del patrimonio netto e l’applicazione dei limiti previsti per fusione e scissione anche in caso di conferimento di azienda.

Rimane fermo il principio per cui le limitazioni al riporto delle perdite non si applicano in presenza di operazioni straordinarie infragruppo; in attuazione di tale principio è stato emanato il decreto del Mef del 27 giugno 2025 che ha definito i criteri per determinare l’anzianità di appartenenza al gruppo e le regole di coordinamento tra perdite infragruppo ed al di fuori del gruppo.