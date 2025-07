Spese sanitarie, vale il prospetto di dettaglio con dichiarazione sostitutiva di notorietà

In caso di controllo fiscale, per dimostrare il sostenimento di spese sanitarie è possibile esibire, in luogo dei singoli documenti di spesa, il prospetto di dettaglio delle spese sanitarie scaricabile dal sistema Tessera sanitaria, corredato da una dichiarazione sostitutiva di conformità all’originale. Lo chiarisce in via definitiva una risposta a domande frequenti (Faq) pubblicata il 17 luglio sul sito web dell’agenzia delle Entrate. La pubblicazione del chiarimento era stata preannunciata nella...

