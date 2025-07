Cedolare secca, tutte le scadenze per chi non ha ancora versato

Termine del 21 luglio anche per il pagamento della cedolare secca ma solo per alcuni contribuenti. Il Dl 84/2025, con l’articolo 13, ha posticipato il termine per il versamento delle imposte senza applicazione di sanzioni e interessi. In luogo del 30 giugno, il versamento può, quindi, essere eseguito entro il nuovo termine oppure, maggiorando le somme dello 0,40%, si può differire il termine di ulteriori 30 giorni e il pagamento può essere effettuato entro il 20 agosto. Ad entrambe le scadenze, il...

