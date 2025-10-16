Rottamazione, piani flessibili con la rata minima a 100 euro
Prende corpo il sistema per evitare i micropagamenti: per i debiti fino a 5mila euro calendario più corto, pari al multiplo della soglia. Fuori gioco i mancati versamenti per cause dolose
Il gioco a incastri che porta alla scrittura della manovra aspetta ancora l’esito del muro contro muro fra banche e governo, cruciale per fissare l’impianto delle coperture. Ma nell’attesa, destinata a finire a ore per portare la legge di bilancio in consiglio dei ministri venerdì (a meno di slittamenti), si precisano le forme di molte misure discusse in questi giorni, a partire dalla rottamazione delle cartelle.
Nelle bozze limate fino all’ultimo minuto dai tecnici, la nuova sanatoria prevede una...