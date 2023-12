Saldo Imu dimezzato o azzerato per fabbricati inagibili o collabenti

Scade il 18 dicembre 2023 (il 16 dicembre è sabato) il termine per pagare il saldo Imu 2023 anche per gli immobili con base imponibile ridotta perché danneggiati, tra cui si segnalano i fabbricati inagibili, che sono soggetti al pagamento dell’imposta in misura ridotta del 50% purché non utilizzati.

L’inagibilità

Per inagibilità deve intendersi il mancato rispetto dei requisiti di sicurezza statica dell’immobile ovvero la presenza di elementi che ne rendono pericoloso o inopportuno l’utilizzo. In via esemplificativa...