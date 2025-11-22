Scatta l’obbligo di scelta tra bonus 4.0 e 5.0. Domande integrabili fino al 6 dicembre
Prenotazioni fino alle 18 del 27 novembre, non sanabili mancanze sulla certificazione ex ante del risparmio energetico
Il 27 novembre termine ultimo per prenotarsi con la comunicazione del progetto. E il 6 dicembre ultimo giorno per integrare la documentazione eventualmente incompleta o non corretta. Il testo del decreto legge sul piano Transizione 5.0 approvato giovedì dal Consiglio dei ministri (il provvedimento entra in vigore sabato 22 novembre con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale n. 175 del 21 novembre) chiarisce con una doppia scadenza le procedure che le imprese devono seguire per tentare di non perdere...