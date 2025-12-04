Sconto in fattura e cessione del credito, l’errata opzione non può essere sanata

Con riferimento agli interventi edili fiscalmente agevolati, tenuto conto che l’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 permette al beneficiario delle detrazioni di optare, a determinate condizioni, per lo sconto in fattura e per la cessione del credito, l’agenzia delle Entrate, attraverso la risposta ad interpello n. 295 del 24 novembre 2025, ha analizzato il caso di un’impresa edile che, avendo effettuato interventi fiscalmente agevolati in un condominio, si è accorta che nella apposita comunicazione...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi