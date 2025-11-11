Serve una correzione di rotta sui dividendi
L’associazione: correzioni sulla soglia del 10% e sulle perdite post aiuti Covid
La tassazione integrale dei dividendi intersocietari da partecipate sotto soglia 10%, prevista dal Ddl di Bilancio 2026, immetterebbe un vulnus nel nostro sistema tributario creando forme di imposizione multipla sugli utili. Così si esprime Assonime nella consultazione 19/2025 che esamina gli aspetti della manovra, tra quelli di maggior rilevanza per le imprese, che meriterebbero un ripensamento da parte del Parlamento. Assonime auspica inoltre un immediato intervento normativo che chiarisca che ...
Cedolare su affitti lunghi e brevi, guida alla scelta più conveniente
di Alessandro Mattavelli