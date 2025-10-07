Sicaf senza benefici fiscali sugli interventi edilizi

La Sicaf che è proprietaria di edificio e lo sottopone (mediante appalto) a un intervento di ristrutturazione non è un’impresa di costruzione e pertanto non può beneficiare di un’agevolazione fiscale che la legge dispone a favore delle imprese di costruzione. L’intervento di ristrutturazione è una modalità attraverso cui viene gestito un investimento immobiliare, ma non vale a mutare la natura finanziaria dell’attività svolta dalla Sicaf, la quale, per legge, deve avere «come oggetto esclusivo l’...

