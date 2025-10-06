Nel processo tributario l’intelligenza artificiale non entrerà in sentenza
A Capri nel convegno Cpgt confronto sulla quinta giurisdizione: alta vigilanza sulle garanzie
Prevalenza del fattore umano (anche) nel giudizio tributario, utilizzo mirato e sempre e solo strumentale dell’Ai nella dialettica del processo. In sintesi, aperti alla modernizzazione ma senza cedimenti verso una deriva di automazione (e adorazione tech) nel bilanciamento dei diritti a processo. I magistrati della “quinta giurisdizione”, insieme a studiosi e accademici, dal palco della Certosa di San Giacomo di Capri raccolgono la sfida della «Giustizia tributaria nell’epoca dell’IA» per ribadire...