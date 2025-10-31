SIIQ e SIINQ, le modifiche al modello di comunicazione dell’opzione

Con il provvedimento del Direttore dell’agenzia delle Entrate del 20 ottobre 2025 sono state apportate alcune modifiche al provvedimento del 18 dicembre 2015 al fine di emanare il nuovo modello di comunicazione e le relative istruzioni per l’esercizio dell’opzione per il regime speciale per le SIIQ e SIINQ.

La normativa

L’articolo 1, commi da 119 a 141-bis, della legge 296/2006 ha introdotto un regime speciale di natura opzionale, sia a livello civilistico che fiscale, con riferimento alle società per azioni...