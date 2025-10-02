Sindaci, il perimetro della responsabilità guarda al compenso pattuito
La circolare Assonime 18/2025 e una sentenza del tribunale di Bari escludono l’ipotesi di risarcimento pari a zero nel caso in cui il sindaco che ha tenuto un comportamento colposo non abbia ancora percepito il compenso
I sindaci, in caso di condotta colposa, rispondono dei danni in misura massima pari ad un multiplo del compenso percepito; è quanto prevede la modifica all’articolo 2407 del Codice civile in vigore dal 12 aprile 2025. La norma, tuttavia, nulla dice nel caso in cui il sindaco non abbia ancora incassato il compenso, ragione per cui ci si è chiesti cosa accada in questi casi. Recente giurisprudenza esclude comunque che, in assenza di compenso, il risarcimento possa essere pari a zero.
