Stretta sui dividendi, tripla tassazione per le polizze rivalutabili
Colpiti società emittente, compagnia sull’intero importo e contraente o beneficiari. Le azioni nella gestione separata rappresentano una partecipazione inferiore al 10%
Rischio tripla tassazione con la stretta del 10% della partecipazione nei gruppi prevista dal Ddl di Bilancio 2026 (ora all’esame del Senato in prima lettura parlamentare) per l’applicazione della Pex sui dividendi in caso di polizze di assicurazione sulla vita investite dalla compagnia in gestioni separate (le cosiddette «polizze rivalutabili»). Di norma, infatti, le azioni detenute nella gestione separata a servizio della polizza rappresentano una partecipazione al capitale dell’emittente inferiore...