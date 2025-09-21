Studi associati, Stp o Sta: i nodi nell’adesione al concordato preventivo biennale 2025-26
In vista del 30 settembre va soppesato il vincolo <span style="font-family: inherit; font-size: 1.25rem;">di adesione congiunta. </span>Da valutare le cause <span style="font-family: inherit; font-size: 1.25rem;">di esclusione o decadenza </span><span style="font-family: inherit; font-size: 1.25rem;">ampliate dal Dlgs 81/25</span>
Con l’approssimarsi del 30 settembre, termine per l’adesione al concordato preventivo (Cpb) per il biennio 2025-2026, i lavoratori autonomi fanno i conti con le novità introdotte dall’articolo 11 del Dlgs 13/2024 (come modificato dall’articolo 9 del Dlgs 81/2025).
La norma richiede – ai professionisti che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo e partecipino ad associazioni o a società tra professionisti o tra avvocati – l’adesione di tutti i soggetti: professionisti e associazioni, ...