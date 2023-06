Superbonus, cedolare e flat tax entrano nel quoziente familiare di Giuseppe Latour e Giovanni Parente









Il nuovo quoziente familiare dovrà tenere conto dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva, come la cedolare secca per gli affitti e la flat tax per le partite Iva. L’agenzia delle Entrate, con la circolare 13/E/2023, fornisce per la prima volta le coordinate del nuovo quoziente familiare, collegato al superbonus per le villette nel 2023. Un assaggio di come potrebbe essere la riforma dell’Irpef una volta attuata con la delega fiscale: potrebbe, insomma, prevedere una maggiore attenzione ai pesi...