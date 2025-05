Start up e Pmi innovative, nel modello Redditi 2025 spazi separati per investimenti con bonus ordinario o maggiorato

Nel modello Redditi 2025 ultimo appuntamento per la detrazione de minimis in favore di persone fisiche che investono in Pmi innovative, che agevola infatti gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2024. Gli investimenti de minimis in start up innovative restano invece agevolabili anche nel 2025, ma con le nuove regole introdotte con la legge 193/2024.

Ma procediamo con ordine, ricordando in primo luogo come, oltre all’agevolazione maggiorata soggetta al limite de minimis, vi sia l’agevolazione...