Dichiarazione dei beni all’estero, quando basta il quadro RW

La gestione accurata degli adempimenti dichiarativi in caso di rapporti con l’estero comporta per i contribuenti e i loro consulenti la necessità di una costante attenzione alle novità normative, interpretative e giurisprudenziali nonché l’effettuazione di calcoli non sempre elementari e immediati. Il tool “Quadro RW 2025 Guida e compilazione” ha l’intento di aiutare il compilatore nei principali passaggi dichiarativi in merito al possesso e ai relativi redditi.