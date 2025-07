Attenzione alle modalità e alle tempistiche di versamento delle imposte dovute con il concordato preventivo per chi ha già aderito al biennio 2024-2025 e per chi aderirà per il biennio 2025-2026. Dopo la circolare 9/E dell’agenzia delle Entrate il punto sulle regole da seguire.

Concordato preventivo biennale: acconti e cambi di codici Ateco