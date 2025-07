Dichiarazione dei redditi, quadro RD sempre obbligatorio per le imprese di allevamento

La compilazione del quadro RD è sempre obbligatoria per le imprese di allevamento. Con l’ordinanza 16902/2025 la Cassazione torna sul tema della corretta indicazione del reddito di allevamento per gli imprenditori agricoli. Nel caso esaminato dai giudici, l’agenzia delle Entrate ha ritenuto applicabile all’imprenditore agricolo individuale il metodo induttivo per determinare il reddito derivante dallo svolgimento dell’attività di allevamento poiché il contribuente non aveva compilato il quadro RD...

