Srl in trasparenza e recesso del socio: ritenuta del 26% sulla differenza tra corrispettivo e costo fiscale della quota

La domanda Vorrei un chiarimento in merito al recesso tipico di un socio di una Srl in regime di trasparenza fiscale. Il bilancio della Srl presenta, oltre al capitale sociale, anche riserve per utili in trasparenza fiscale già dichiarati dai soci nella propria dichiarazione dei redditi nel quadro RH, quindi già tassati. Nella determinazione dell'imponibile sul quale calcolare la ritenuta del 26%, oltre alla quota del capitale sociale sottoscritto dal socio receduto vanno detratti anche gli utili quota parte del socio perché già tassati (comma 12, articolo 115 del Tuir), oppure va tassato l’importo dato dalla differenza tra il prezzo di recesso e la quota di capitale sottoscritto?

R. T. - Pesaro

Nel caso descritto, per determinare l’imponibile sul quale calcolare la ritenuta del 26% in sede di recesso del socio dalla Srl in regime di trasparenza fiscale, occorre sommare alla quota di patrimonio netto rappresentata dal capitale sociale sottoscritto la quota di riserve di utili formatesi in regime di trasparenza fiscale.

La quota di riserve di utili formatesi in regime di trasparenza fiscale, già tassata per trasparenza in capo al socio negli anni di formazione, non concorre a formare la base...