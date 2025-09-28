Transizione 5.0 ancora frenato da ostacoli tecnici e incertezze
Difficile gestire sul portale del Gse la presenza di beni incentivati da misure diverse. Va chiarito il computo dei 10mila euro di tax credit sulle spese di certificazione
Il credito d’imposta Transizione 5.0 – disciplinato dall’articolo 38 del Dl 19/2024 e dal Dm Economia 24 luglio 2024 – si avvia alla conclusione, mentre il Governo è impegnato a trovare un utilizzo differente per le molte risorse ad esso destinate ma che, secondo le previsioni, non verranno impiegate (si veda Il Sole 24 Ore del 29 agosto scorso).
Ricordiamo che il credito d’imposta è riconosciuto alle imprese che dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 effettuano nuovi investimenti (in beni materiali...