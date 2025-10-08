Controlli e liti

Trasferimenti di aree in piani residenziali: registro agevolato con opere completate

Le sole opere di urbanizzazioni non rappresentano la condizione per beneficiare dell’imposta all’1%

di Federico Gavioli

Imposta di registro agevolata all’1% sui piani particolareggiati a uso edilizio residenziale solo se l’intervento è completato. Le sole opere di urbanizzazioni non rappresentano la condizione per beneficiare dell’agevolazione. È quanto affermato dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ancona con la sentenza 315/1/2025.

Revoca parziale dell’aliquota agevolata

L’agenzia delle...

