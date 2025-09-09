Gli optional dell’auto a carico del dipendente
I costi degli accessori pagati dal dipendente sono senza beneficio fiscale. La risposta delle Entrate riguarda il caso di veicolo concesso a titolo gratuito
Le somme corrisposte dal dipendente per gli optional aggiuntivi installati sull’auto che gli è stata concessa in uso promiscuo non riducono il valore imponibile del fringe benefit determinato in via forfettaria secondo l’articolo 51, comma 4, lettera a, del Tuir. Pertanto, qualora l’azienda conceda il veicolo a titolo gratuito con il solo addebito degli optional al lavoratore, tali importi non incideranno sul valore del benefit auto e dovranno essere trattenuti dal netto in busta paga (o riscossi...
