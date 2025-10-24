Vendite con permuta, l’Iva abbandona il valore normale

Per la determinazione della base imponibile Iva delle operazioni permutative non si farà, finalmente, più riferimento al valore normale dei beni e servizi scambiati, ma all’ammontare dei costi riferibili a tali cessioni.

La modifica contenuta nel Ddl di Bilancio 2026 (articolo 35), fa seguito ad un confronto che l’amministrazione finanziaria ha avuto con la Commissione europea (working paper 1107/2025 e 112/2025 del Comitato Iva) e riallinea, a distanza di oltre 50 anni, la normativa nazionale ai ...