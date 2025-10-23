Accesso nei locali, tutele e garanzie dopo la nuova motivazione rafforzata

L’accesso rappresenta uno degli strumenti di più incisiva valenza nell’ambito delle attività istruttorie tributarie, essendo volto a consentire l’acquisizione diretta di elementi utili all’accertamento presso i luoghi del contribuente. Nel nostro ordinamento sono disciplinati i diritti dei soggetti verificati ed i doveri dei verificatori: “regole” che, almeno fino a poco tempo fa, non sembravano particolarmente dubbie. Tuttavia la Cedu ha criticato queste norme tanto che il legislatore ha prontamente risposto con una modifica nello Statuto del contribuente. Questa novità, però, non sembra risolvere tutte le criticità sollevate dalla Cedu. La Cassazione, con tre pronunce analoghe, è già intervenuta in proposito offrendo qualche utile spunto operativo che potrebbe in realtà valere anche per il passato.