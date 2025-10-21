Casi e questioniImposte

Lavoro sportivo e premi, la disciplina fiscale trova i suoi chiarimenti

di Marco Magrini

N. 39

Settimana Fiscale

Con la consulenza giuridica 14 del 30 settembre scorso l’agenzia delle Entrate offre delucidazioni sul trattamento fiscale di redditi e premi dei lavoratori sportivi dilettanti. L’intervento, cui sono riconducibili da ultimo l’interpello 265 del 17 ottobre e i precedenti documenti di prassi, approfondisce l’applicazione delle ritenute e la qualificazione dei compensi alla luce del riordino introdotto dal Dlgs 36/2021 in materia di lavoro sportivo. Con l’obiettivo di garantire uniformità interpretativa nel nuovo quadro del lavoro sportivo. Vediamo la ricaduta operativa delle indicazioni su ritenute, qualificazione dei compensi e rapporti di collaborazione.

I redditi e i premi dei lavoratori sportivi dilettanti

L’agenzia delle Entrate fornisce risposta ai quesiti relativi a svariati aspetti concernenti la disciplina fiscale del lavoro sportivo e dei premi alla luce della riforma di cui al Dlgs 36/2021, emanato in attuazione della delega di cui all’articolo 5 della legge 86/2019, che ha comportato il riordino delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo e alle successive modifiche intervenute.

L’intervento trova la sua collocazione nella consulenza...

Settimana Fiscale

I punti chiave

  1. I redditi e i premi dei lavoratori sportivi dilettanti
  2. I principi di riordino del lavoro sportivo
  3. Peculiarità per il lavoro sportivo professionistico
  4. Peculiarità per il lavoro sportivo dilettantistico
  5. Disciplina fiscale generale del lavoro sportivo
  6. Disciplina fiscale speciale del lavoro sportivo
  7. Le ritenute alla fonte sul lavoro sportivo dilettantistico
  8. I lavoratori sportivi forfettari
  9. Disciplina fiscale speciale dei premi sportivi
  10. Certificazione dei premi sportivi
  11. Agevolazioni Irap per gli enti sportivi eroganti

