Lavoro sportivo e premi, la disciplina fiscale trova i suoi chiarimenti

Con la consulenza giuridica 14 del 30 settembre scorso l’agenzia delle Entrate offre delucidazioni sul trattamento fiscale di redditi e premi dei lavoratori sportivi dilettanti. L’intervento, cui sono riconducibili da ultimo l’interpello 265 del 17 ottobre e i precedenti documenti di prassi, approfondisce l’applicazione delle ritenute e la qualificazione dei compensi alla luce del riordino introdotto dal Dlgs 36/2021 in materia di lavoro sportivo. Con l’obiettivo di garantire uniformità interpretativa nel nuovo quadro del lavoro sportivo. Vediamo la ricaduta operativa delle indicazioni su ritenute, qualificazione dei compensi e rapporti di collaborazione.