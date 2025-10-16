Esg, adeguati assetti e polizze catastrofali, verso una nuova resilienza d’impresa

Con la legge di Bilancio 2024 e i successivi decreti attuativi del 2025, l’Italia inaugura un nuovo paradigma nella gestione del rischio: le polizze catastrofali diventano obbligatorie per milioni di imprese. Non si tratta solo di un adempimento normativo, ma di un passaggio strategico che intreccia coperture assicurative, adeguati assetti organizzativi e criteri Esg. La resilienza aziendale, infatti, si ridefinisce come capacità di integrare prevenzione, governance e sostenibilità, in un quadro in cui assicurazioni, finanza e cultura del rischio assumono un ruolo sempre più centrale per la competitività e la continuità del sistema produttivo nazionale.