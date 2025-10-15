Iva e distacco del personale, il quadro normativo dopo l’intervento dell’Ue

La disciplina sul distacco del personale, alla luce dell’orientamento della Corte di Giustizia europea e della conseguente abrogazione del comma 35 dell’articolo 8 legge 67/1988, si allinea al principio Ue di corrispettività: anche i rimborsi spese sono soggetti a Iva quando esiste un nesso sinallagmatico tra prestazione e controprestazione. Giurisprudenza e recente prassi, tra cui la circolare 5/E del 2025, contribuiscono a definire con maggiore precisione l’ambito di applicazione del nuovo quadro normativo. Infine, da ultimo, la risposta ad interpello dell’agenzia delle Entrate n. 261/2025 ha escluso l’applicazione dell’Iva sui rimborsi da enti pubblici per permessi retribuiti concessi a dipendenti con cariche elettive, poiché tali rimborsi non configurano prestazioni di servizi.