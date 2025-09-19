Aidc: note di credito fino ai termini previsti per l’accertamento
L’articolo 26 del Dpr 633/1972 disciplina le note di variazione sia in aumento che in diminuzione collegando, per queste ultime, il termine per la loro emissione a quello individuato dall’articolo 19, sempre del Dpr 633/1972, che dispone in merito ai tempi per l’esercizio del diritto alla detrazione per l’imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni. Con la Norma di comportamento 231 dell’11 settembre 2025, l’Aidc affronta il tema dei predetti termini collegati all’emissione di talune note...