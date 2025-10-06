Aiuti e taglio dei contributi per chi si mette in proprio
Voucher e sostegno agli investimenti del Dl Coesione: dal 15 ottobre la piattaforma. Sgravio Inps del 50% ad artigiani e commercianti che si iscrivono entro il 2025
Conto alla rovescia per l’avvio delle nuove agevolazioni all’autoimpiego. Dal 15 ottobre sarà possibile chiedere gli aiuti previsti dal decreto legge Coesione (si veda Il Sole 24 Ore del 2 ottobre). Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 193 del 21 agosto del decreto del ministero del Lavoro dell’11 luglio 2025, ha preso corpo l’attuazione di un pacchetto di misure temporanee pensate per incidere sul tessuto produttivo giovanile, incentivando l’avvio di nuove attività professionali e imprenditoriali...