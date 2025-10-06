Transizione 5.0, sui rifiuti speciali pericolosi calcolo per unità di prodotto
La guida per rispettare i requisiti fissati dal principio europeo Dnsh. Si premiano le aziende che migliorano i processi e aumentano la produzione
Si consolidano le interpretazioni operative sui criteri di ammissibilità per i progetti che generano rifiuti speciali pericolosi nell’ambito di Transizione 5.0. Dopo una fase di naturale assestamento interpretativo, emergono orientamenti condivisi che permettono alle imprese di procedere con maggiore certezza nella valutazione dei requisiti Dnsh (Do no significant harm). L’articolo 5 del Dm 24 luglio 2024 stabilisce le esclusioni dai benefici per i progetti generatori di elevate quantità di rifiuti...