Il conferimento di azienda brucia il contatore della cessione dei crediti
Per l’interpello 281/2025 delle Entrate il conferimento di una ditta individuale in una Srl comporta il cambio di titolarità del crediti: dopo saranno possibili solo cessioni qualificate
Il conferimento di una società che ha in pancia crediti collegati a ristrutturazioni vale come cessione. E, quindi, rileva rispetto ai conteggi sul numero massimo di operazioni di trasferimento ammesse. Arriva a questa conclusione la risposta a interpello n. 281, pubblicata dall’agenzia delle Entrate per analizzare il rapporto, già oggetto di altri interventi, tra operazioni straordinarie e cessione dei crediti fiscali.
Il quesito prende le mosse da un’operazione di trasformazione di una ditta individuale...