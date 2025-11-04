Imposte

Il conferimento di azienda brucia il contatore della cessione dei crediti

Per l’interpello 281/2025 delle Entrate il conferimento di una ditta individuale in una Srl comporta il cambio di titolarità del crediti: dopo saranno possibili solo cessioni qualificate

di Giuseppe Latour

Il conferimento di una società che ha in pancia crediti collegati a ristrutturazioni vale come cessione. E, quindi, rileva rispetto ai conteggi sul numero massimo di operazioni di trasferimento ammesse. Arriva a questa conclusione la risposta a interpello n. 281, pubblicata dall’agenzia delle Entrate per analizzare il rapporto, già oggetto di altri interventi, tra operazioni straordinarie e cessione dei crediti fiscali.

Il quesito prende le mosse da un’operazione di trasformazione di una ditta individuale...

