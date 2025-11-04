Consolidato, sì al cambio nel riparto delle perdite con il rinnovo tacito
Ammessa la comunicazione con il modello OP ma poi indicazione in Redditi
Nell’ambito di un consolidato fiscale che dura da anni e si è rinnovato per un triennio a inizio 2025, la modifica degli accordi di consolidamento per ciò che concerne le perdite (da assegnarsi alla consolidata e non più alla consolidante) a inizio del 2025, che coincide col primo anno di rinnovo del triennio e col venir meno del consolidato per via di un’acquisizione della controllata che ha fatto venir meno il requisito del controllo, risulta legittima. Ciò dovrà essere indicato in dichiarazione...