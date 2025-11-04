Consolidato, sì al cambio nel riparto delle perdite con il rinnovo tacito

Nell’ambito di un consolidato fiscale che dura da anni e si è rinnovato per un triennio a inizio 2025, la modifica degli accordi di consolidamento per ciò che concerne le perdite (da assegnarsi alla consolidata e non più alla consolidante) a inizio del 2025, che coincide col primo anno di rinnovo del triennio e col venir meno del consolidato per via di un’acquisizione della controllata che ha fatto venir meno il requisito del controllo, risulta legittima. Ciò dovrà essere indicato in dichiarazione...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi