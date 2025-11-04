Imposte

Consolidato, sì al cambio nel riparto delle perdite con il rinnovo tacito

Ammessa la comunicazione con il modello OP ma poi indicazione in Redditi

di Alessandro Germani

Nell’ambito di un consolidato fiscale che dura da anni e si è rinnovato per un triennio a inizio 2025, la modifica degli accordi di consolidamento per ciò che concerne le perdite (da assegnarsi alla consolidata e non più alla consolidante) a inizio del 2025, che coincide col primo anno di rinnovo del triennio e col venir meno del consolidato per via di un’acquisizione della controllata che ha fatto venir meno il requisito del controllo, risulta legittima. Ciò dovrà essere indicato in dichiarazione...

