Plusvalenza senza sconto per la permuta con beni futuri
Il maggior valore che emerge dalla cessione va tassato integralmente
Nel caso in cui la permuta tra due beni ammortizzabili preveda lo scambio tra un bene già esistente e uno ancora da costruire («cosa futura») non può essere assoggettata a tassazione la sola plusvalenza emergente dal conguaglio, ma dovranno applicarsi le regole ordinarie in caso di cessione. È questo il contenuto della risposta a interpello 283/2025 delle Entrate che ha ad oggetto l’applicazione dell’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 86 del Tuir, in base al quale «se il corrispettivo della...
