Plusvalenza senza sconto per la permuta con beni futuri

Nel caso in cui la permuta tra due beni ammortizzabili preveda lo scambio tra un bene già esistente e uno ancora da costruire («cosa futura») non può essere assoggettata a tassazione la sola plusvalenza emergente dal conguaglio, ma dovranno applicarsi le regole ordinarie in caso di cessione. È questo il contenuto della risposta a interpello 283/2025 delle Entrate che ha ad oggetto l’applicazione dell’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 86 del Tuir, in base al quale «se il corrispettivo della...

