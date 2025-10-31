I temi di NT+Agricoltura

Banca delle terre agricole, agevolazioni per i giovani

Nella banca l’inventario dei terreni agricoli che si rendono disponibili anche a seguito di abbandono dell’attività produttiva e di prepensionamentiI punti chiave

di Alessandra Caputo e Marcello Valenti

I terreni agricoli possono essere acquistati anche presso la «Banca Nazionale delle Terre agricole»; se ad acquistare sono giovani agricoltori sono anche previste delle agevolazioni.

La banca è stata istituita dall’articolo 16 della legge 154 del 2016 e costituisce l’inventario completo dei terreni agricoli che si rendono disponibili anche a seguito di abbandono dell’attività produttiva e di prepensionamenti; ha lo scopo di raccogliere, organizzare e dare pubblicità alle informazioni necessarie sulle...

