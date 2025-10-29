Cessione di ramo d’azienda, strada segnata per trasferire il plafond Iva
Stop al passaggio nel caso di una società che cede un ramo d’azienda a una inglese se quest’ultima poi ne conferisce una parte a una newco in Italia
L’agenzia delle Entrate è nuovamente intervenuta sul tema del trasferimento del plafond Iva in caso di cessione d’azienda con la risposta a interpello 200/2025 (si veda il precedente articolo «Cessione di azienda con tre soggetti: trasferimento vincolato per il plafond Iva»). In particolare, viene negata la possibilità di trasferire il plafond nell’ambito di una complessa operazione di riorganizzazione societaria, mancando i requisiti sostanziali e procedurali.
Il fatto analizzato nell’interpello
Il caso sottoposto all’attenzione dell...