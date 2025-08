Cessione di azienda con tre soggetti: trasferimento vincolato per il plafond Iva

In caso di cessione di un complesso aziendale con l’intervento di tre soggetti, il trasferimento del plafond Iva non è ammesso, a meno che dai singoli contratti non si evince un doppio passaggio dello stesso e i soggetti che intervengono in acquisto siano entrambi soggetti d’imposta in Italia o identificati ai fini Iva nel nostro Paese.

Questa è la soluzione adottata dall’agenzia delle Entrate con la risposta a interpello 200/2025 a fronte di un’operazione triangolare con un doppio passaggio di un...