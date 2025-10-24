Iperammortamento fuori gioco in agricoltura ma arriva un credito d’imposta al 40%
La determinazione del reddito su base catastale o con criteri forfettari non consente la deduzione maggiorata del costo. Tax credit per investimenti fino a 1 milione di euro e nel limite di spesa di 2,1 milioni per il 2026
Maggiorazione del costo di acquisto dei beni inutilizzabile per molte imprese agricole. Arriva però un credito d’imposta del 40% su “misura” destinato al settore dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura. È quanto emerge dal testo del Ddl di Bilancio 2026 trasmesso al Senato per l’avvio dell’iter parlamentare.
Iperammortamento
Ma andiamo con ordine. Il testo attuale della manovra prevede un ritorno al passato: per le imprese che investono in beni strumentali nuovi è riconosciuto un beneficio sotto forma di...