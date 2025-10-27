Studi legali più segnalati, al via l’indagine 2026: ecco come partecipare

Riparte l’indagine sugli studi legali più segnalati dell’anno. Fino all’11 gennaio 2026, infatti, sarà possibile inviare le segnalazioni di studi legali che si sono distinti in un particolare ambito o territorio. La ricerca, effettuata da Statista (società di indagine tedesca specializzata nella raccolta ed elaborazione di dati) per Il Sole 24 Ore, giunge all’ottava edizione.

Il quadro

Aperta a tutti gli avvocati, ai giuristi d’impresa e ai clienti, l’indagine si basa su una metodologia peer-to-peer. Quindi la presenza nell’elenco «Studi legali dell’anno 2026» dipenderà dalle segnalazioni ricevute da parte di altri avvocati, giuristi d’impresa e clienti. Anche quest’anno, infatti, l’obiettivo per i partecipanti è indicare studi legali ritenuti di eccellenza – ad eccezione, naturalmente, del proprio – sia in una singola practice che sul territorio. Anche per l’edizione di quest’anno Statista effettuerà una serie di ulteriori controlli per evitare segnalazioni multiple o incrociate e rafforzare il rispetto delle regole della metodologia peer-to-peer. Eventuali segnalazioni irregolari saranno individuate e non verranno considerate nell’analisi. Gli elenchi degli studi più segnalati saranno pubblicati a maggio 2026 all’interno di un Rapporto del Sole 24 Ore (sia sull’edizione cartacea, sia online), accompagnati da focus di settore, analisi e altri approfondimenti.

La struttura dell’indagine

Sono 15 i settori oggetto di indagine, che riflettono altrettante specializzazioni all’interno della consulenza legale, d’affari e non. Ecco l’elenco delle aree per le quali si possono segnalare gli studi: ambientale, energia e infrastrutture; amministrativo e appalti; bancario e finanziario; contenzioso e arbitrato; corporate; famiglia e successioni; lavoro e welfare; life science e health care; M&A e restructuring; penale; privacy e cybersecurity; proprietà e real estate; proprietà intellettuale e Tmt; assicurazioni e risarcimento danni; tributario. C’è la possibilità di segnalare studi legali anche in base alla collocazione geografica, con un focus particolare per Roma e Milano.

Come segnalare gli studi

L’indagine si muove su più fronti. Il primo è quello rappresentato da una serie di professionisti del settore che Statista ha selezionato attraverso i propri database o che sono stati già indicati nelle precedenti edizioni e ai quali la società invierà direttamente l’invito a partecipare, compilando il questionario.

Ogni legale che operi in Italia, tuttavia, è incoraggiato a partecipare all’iniziativa e a esprimere le proprie segnalazioni. Per fare ciò è sufficiente compilare il questionario al link dedicato agli avvocati. La ricerca è inoltre aperta ai giuristi d’impresa e ai clienti che hanno avuto esperienza con legali per pratiche private o relative alla propria azienda. Se si desidera che il proprio studio legale venga aggiunto nella lista di autocompilazione che utilizzeranno gli altri partecipanti, è possibile farlo tramite il form dedicato alla registrazione. La registrazione del proprio studio legale non implica l’essere inclusi nella lista finale degli studi legali dell’anno. La partecipazione è volontaria e gratuita e Statista tratterà i dati in forma totalmente anonima. I link ai questionari di valutazione e registrazione sono accessibili all’indirizzo www.statista.com/page/studi-legali

I risultati di questa ricerca non dovrebbero essere usati come unica fonte di informazioni per scelte future, ma valutati insieme ad altre informazioni disponibili sugli studi legali.

Per info: studilegali-italia@statista.com o cliccare sulla pagina dedicata all’indirizzo www.statista.com/page/studi-legali