Reati tributari, pignorabile l’unica casa dell’indagato

In presenza di reati tributari non trova applicazione il divieto di pignorabilità, previsto dalla normativa sulla riscossione, dell’unico immobile in cui abita il contribuente, con la conseguenza che è legittimo il sequestro e l’eventuale successiva confisca. A confermare questo rigoroso principio è la Corte di cassazione, sezione III penale, con la sentenza 34485/2025.

A un imprenditore indagato per il reato di dichiarazione fraudolenta...