Rimborso Iva trimestrale, per le imprese agricole slalom sulle condizioni per il modello TR

Entro il 31 ottobre la richiesta per il periodo luglio-agosto-settembre. L’importo maturato nel trimestre deve essere superiore a 2.582,28 euro

di Alessandra Caputo e Marcello Valenti

Le aziende agricole che hanno maturato un credito Iva nel periodo luglio-agosto-settembre possono, entro il prossimo 31 ottobre, chiederlo a rimborso.

L’articolo 30 del Dpr 633/1972 dispone che, se dalla dichiarazione Iva annuale risulta una eccedenza di imposta, questa può essere utilizzata nei periodi successivi, a scomputo dell’Iva dovuta, oppure, se il contribuente si trova in specifiche situazioni, anche di ottenere il rimborso.

L’articolo 38-bis del Dpr 633/1972 prevede, inoltre, la possibilità...

