Rimborso Iva trimestrale, per le imprese agricole slalom sulle condizioni per il modello TR
Entro il 31 ottobre la richiesta per il periodo luglio-agosto-settembre. L’importo maturato nel trimestre deve essere superiore a 2.582,28 euro
Le aziende agricole che hanno maturato un credito Iva nel periodo luglio-agosto-settembre possono, entro il prossimo 31 ottobre, chiederlo a rimborso.
L’articolo 30 del Dpr 633/1972 dispone che, se dalla dichiarazione Iva annuale risulta una eccedenza di imposta, questa può essere utilizzata nei periodi successivi, a scomputo dell’Iva dovuta, oppure, se il contribuente si trova in specifiche situazioni, anche di ottenere il rimborso.
L’articolo 38-bis del Dpr 633/1972 prevede, inoltre, la possibilità...
