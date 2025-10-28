Conto termico 3.0, in corsa anche gli enti del Terzo settore

Il conto termico 3.0 cambia volto e amplia il suo raggio d’azione ricomprendendo gli enti del Terzo settore (Ets). Da chiarire alcuni snodi tecnici relativi alla percentuale di incentivo e alla prenotazione dei contributi.

Con il decreto 7 agosto 2025, pubblicato in «Gazzetta Ufficiale» lo scorso 26 settembre, il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (Mase) ha aggiornato la disciplina del Conto termico, giunto alla sua terza edizione. Lo strumento consente a soggetti pubblici e privati...