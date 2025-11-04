Art bonus anche per i centri di produzione musicale riconosciuti dal ministero della Cultura
La risposta a interpello 279/2025: rientrano tra i soggetti destinatari delle erogazioni liberali che beneficiano del credito d’imposta del 65%
Art bonus esteso ai centri di produzione musicale riconosciuti dal ministero della Cultura. L’agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 279 del 3 novembre 2025, ha chiarito che anche i centri di produzione musicale riconosciuti dal ministero della Cultura possono rientrare tra i soggetti destinatari delle erogazioni liberali ammesse all’Art bonus, ai sensi dell’articolo 1 del Dl 83/2014.Si tratta, come noto, di un credito di imposta in misura pari al 65% riconosciuto a chi effettua erogazioni...
